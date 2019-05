Klimaaktivisten blockieren Luxemburger Brücke

Artikel per Mail weiterempfehlen

«Der erste Klimamarsch war ein Erfolg. Wir sind aber der Meinung, dass wir nicht genügend Druck auf die Politik ausgeübt haben. Sie hat nicht darauf reagiert» , sagt Thaïs Lasar, Mitglied der jungen Umweltbewegung «Youth for Climate».

Deshalb will die Bewegung, die von den luxemburgischen Behörden eine Stellungnahme zur Klimapolitik verlangt, zu drastischeren Mitteln greifen und einen Teil der Großherzogin-Charlotte-Brücke in der Hauptstadt blockieren. Die Demonstration startet am Freitag um 15 Uhr auf dem Kirchberg. «Wir haben die Behörden über unsere Aktion informiert, aber nicht um Erlaubnis gefragt. Das Gleiche gilt für das Bildungsministerium, das uns bei unserer letzten Mobilisierung unterstützt hat», erklärt Lasar.

Die Uhrzeit des Protestes wurde nicht zufällig gewählt: Die Demonstranten wollen möglichst viele Autofahrer erreichen und sie davon überzeugen bei den Europawahlen «für die Grünen zu stimmen». Die Protestaktion sei mit der internationalen Klimaschutz-Organisation «350 ORG» abgestimmt. «Von ihr haben wir erfahren, welche Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen sind und wie wir für einen reibungslosen Ablauf mit der Polizei zusammenarbeiten müssen», sagt Lasar.

(Ana Martins/L’essentiel)