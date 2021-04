Impfeinladungen an über 16-​​Jährige werden verschickt

Luxemburger Einwohner zwischen 16 und 54 Jahren können sich in Kürze für eine Impfung gegen Corona registrieren. Das Gesundheitsministerium hat am heutigen Dienstag den Beginn der Phase 6 der Impfkampagne bekanntgegeben.

Die ersten Einladungen werden Ende dieser Woche verschickt, so das Ministerium. Geplant sei, mit den ältesten Ungeimpften der Gruppe zu beginnen, da diese am meisten gefährdet seien. Bewohner dieser Altersgruppe, die sich bereits auf der Warteliste für den Astrazeneca-Impfstoff eingetragen haben, kommen bei beiden Listen infrage, werden aber letztlich nur einen Impfstoff erhalten: Der Platz auf der anderen Liste wird automatisch gestrichen, gab das Ministerium gegenüber L'essentiel an.

Wie bei den anderen Gruppen erhalten die betroffenen Bewohner die Einladung per Post, mit detaillierten Informationen, wie sie einen Termin in einem der Impfzentren ihrer Wahl vereinbaren können. Hilfe ist über eine Hotline unter der Nummer (+352) 247-65533 erhältlich.

(mm/L'essentiel)