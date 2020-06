Unmut über geschlossene Spielplätze wächst

Die seit Beginn der Corona-Krise Mitte März gesperrten Spielplätze sollen bis auf weiteres geschlossen bleiben. Das hat der Regierungsrat am Freitag beschlossen.

Laut Emile Eicher, Bürgermeister der Stadt Clerf und Präsident des Syndicat des villes et des communes (Syvicol), «ist es nicht logisch, dass die Spielplätze geschlossen bleiben. Die Eltern werden es nicht mehr akzeptieren». Die Ungeduld ist spürbar. Eine öffentliche Petition, die am Mittwoch zur Abstimmung freigegeben wurde, fordert den sofortigen Zugang zu Spielplätzen und hatte am Wochenende bereits 550 Unterschriften gesammelt.

Kommenden Mittwoch tagt der Regierungsrat wieder

In Luxemburg-Stadt empfindet Serge Wilmes, Erster Schöffe der Stadt, die Maßnahme als «inkonsequent». «Viele Orte haben begonnen, wieder Gäste zu empfangen, zum Beispiel Fitnessstudios. Aber wir können nichts tun, außer auf das grüne Licht der Regierung zu warten», erklärt der CSV-Abgeordnete. Auch stellt sich die Frage, unter welchen Bedingungen die Spielplätze wieder freigegeben werden können. «In Grundschulen werden die Bereiche jede Nacht desinfiziert. Wir hätten die nötigen Mittel, dies auch für die öffentlichen Spielplätze umzusetzen», fügt Wilmes hinzu.

Bei der nächsten Regierungsrat-Sitzung am kommenden Mittwoch soll das Thema wieder besprochen werden.

(Ana Martins/L'essentiel)