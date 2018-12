Erste Cannabis-​​Lieferung ist eingetroffen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am 7. Dezember hatte das kanadische Unternehmen Aurora Cannabis Inc bekanntgegeben, dass es mit der luxemburgischen Regierung eine Vereinbarung über die Lieferung von 20 Kilogramm Cannabis für den medizinischen Gebrauch getroffen hat. «Ein erster Lieferauftrag, der nun bis April halten soll, ist gerade im Großherzogtum angekommen. Genauer gesagt handelt es sich um drei Produkte, nämlich verschiedene Blütenstöcke mit vordefinierten Konzentrationen von THC und CBD», so das Gesundheitsministerium.

Aber warum ein kanadischer Lieferant? «Die Auswahl des Lieferanten erfolgt unter anderem nach festgelegten Qualitätskriterien wie Herstellungspraxis, Preis und Liefergeschwindigkeit», wird weiter argumentiert. Anfang nächsten Jahres wird ein neuer Auftrag für sechs weitere Produkte ausgeschrieben. Der Staat benötigt dann «blühende Knospen» und ölige Extrakte mit vordefinierten Konzentrationen von THC und CBD».

Der nächste Lieferant wird ebenfalls im Rahmen einer Ausschreibung ausgewählt. Wie bei Aurora muss auch dann die Fertigungsqualität, die Preisgestaltung und die Liefergeschwindigkeit stimmen. Die Ausschreibungen beziehen sich vorerst nur auf medizinisches Cannabis. Es sei noch zu früh, um Verträge für frei käufliches Cannabis in Betracht zu ziehen.

