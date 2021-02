MeteoLux warnt vor eisiger Kälte am Wochenende

Ab dem heutigen Dienstagabend hat MeteoLux die gelbe Kältewarnstufe ausgerufen, voraussichtlich bis Mittwoch, 12 Uhr. Die Temperaturen könnten in der Nacht bis auf -10 Grad fallen. Am Mittwoch bewegt sich das Quecksilber zwischen -8 und -4 Grad, am Donnerstag wird sich trotz Minusgraden sogar vereinzelt die Sonne zeigen.

So wird das Wetter!







Am Freitag folgt der nächste Temperatursturz auf -9 Grad, bevor am Wochenende schließlich wieder zweistellige Minusgrade erreicht werden. An den Nachmittagen dürften Sonnenstrahlen aber zum ein oder anderen Winter-Spaziergang motivieren.

(L'essentiel)