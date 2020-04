So will Luxemburg langsam zur Normalität zurückkehren

Einen ausführlichen Artikel zur Pressekonferenz finden Sie hier: «Ich denke, wir packen das»

Die wichtigsten Infos und Zitate von Premier Bettel in Stichpunkten:

● «Wir befinden uns in einer außergewöhnlichen Situation, die unser Land seit dem zweiten Weltkrieg nicht gekannt hat.»

● «Wir haben es geschafft, das Virus unter Kontrolle zu halten. Unser Gesundheitssystem hat es ausgehalten, und das ist das Verdienst von jedem einzelnen.»

● «Wir müssen weiter diszipliniert bleiben, um weiter zu verhindern, dass wir nicht in eine furchtbare Situation kommen.»

● «Wir wissen, dass viele Leute leiden.»

● «Deshalb müssen wir zusehen, wie wir langsam wieder in die Normalität zurückkehren können.»

● «Wir müssen Prioritäten setzen, die für das Funktionieren unserer Gesellschaft besonders wichtig sind.»

● «Das Monitoring ist und bleibt das entscheidende Element bei allen Handlungen der Regierung.»

● «Wir haben eine Strategie entwickelt, wie wir ab nächster Woche langsam zur Normalität zurückkehren können.»

● «Erste Phase beginnt am 20. April. Dann nimmt der Bausektor seine Aktivitäten wieder auf. Die Phase 1 dauert drei Wochen.» Auf den Baustellen müsse der Abstand von zwei Metern eingehalten werden, außerdem gelte dort eine Mundschutzpflicht.

● «Wir bereuen nicht, die Baustellen geschlossen zu haben.»

● Baumärkte, Gartenarbeiten, Recycling-Center öffnen auch wieder am 20. April.

● «Phase 2 beginnt am 11. Mai.» Dann öffnen weiterführende Schulen.

● «Phase 3 am 25. Mai. » Dann öffnen auch wieder Grundschulen und Maisons Relais.

● Bildungsminister Claude Meisch werde am Donnerstag in einer gesonderten Pressekonferenz über die Regelungen in den Schulen informieren.

● «Bis zum 31. Juli werden keine Großveranstaltungen in Luxemburg stattfinden. Also auch keine Festivitäten zum Nationalfeiertag.»

● «Der Lockdown ist nicht vorbei. Das Prinzip bleiw doheem gilt weiterhin.»

● Ab Montag gilt in Luxemburg Mundschutz-Pflicht überall dort, wo der Abstand von zwei Metern nicht eingehalten werden kann: Beim Einkaufen, im öffentlichen Transport, in Banken, etc.

● Ob die Phasen so eingehalten werden können wie geplant, hänge von der Entwicklung in den Krankenhäusern ab.

(L'essentiel)