Erste Bäume werden für die Straßenbahn gerodet

Entlang der A1 haben die Bauarbeiten für die Tramstrecke ebgonnen, die künftig den Kirchberg mit dem Flughafen verbinden soll. Zunächst begannen die Arbeiter damit auf einer 3,2 Hektar großen Fläche Eichen und Buchen zu fällen. Als Ausgleich werden ab Februar 2022 auf 8,6 Hektar in den Gemeinden Junglinster, Lorentzweiler und Niederanven Bäume gepflanzt. Die Rodung soll in der kommenden Woche abgeschlossen werden. Die Arbeiten an der Brücke beginnen voraussichtlich Mitte Januar. Bis 2024 soll die Linie zum Findel fertiggestellt sein.

(L'essentiel )