Luxemburg dient als Alibi in brutalem Mordfall

Es war im Sommer 2013 als die Familie von Christophe Sion, einem französischen Vermögensverwalter, den Kontakt zu ihrem Sohn verlor. Dieser war einige Jahr zuvor nach Russland gezogen, da er dort seine Ehefrau kennengelernt und mit dieser die gemeinsame Tochter Christina bekommen hatte. Es dauerte bis zum Oktober, bis die Eltern Sions dessen Frau Dina erreichen konnten. Laut Le Parisien erklärte diese ihnen, dass ihr Mann dringend verreisen musste – nach Luxemburg.

Seine Verwandten waren zunächst beruhigt, wenn auch nicht überzeugt und versuchten, mehr herauszufinden. Eine Untersuchung des Falls wurde eingeleitet. Im Zuge dieser kam heraus, dass es keine überstürzte Abreise ins Großherzogtum gegeben hatte. Die Ermittler entdeckten schließlich, dass Ehefrau Dina 100.000 Euro von den Konten ihres Mannes abgehoben hatte, um sich und ihren Geliebten zu finanzieren.

Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung im November 2014 wurden Blutspuren Sions in der Wohnung des Paares gefunden. Seine Leiche fand man dann Anfang 2015 in einem Waldstück, wo er zerstückelt und teilweise verbrannt worden war.

Kampf um Adoption der Enkelin

Neben dem tragischen Verlust des Sohnes muss die Familie nun auch in einen Rechtsstreit um die Vormundschaft über die inzwischen neunjährige Enkelin Christina treten. Die Familie von Sion möchte das Kind nach Frankreich bringen lassen. Bisher lebt es mit den Großeltern mütterlicherseits in Sibirien – dies obwohl der Großvater in Verdacht steht, seiner Tochter Dina, die inzwischen zu elf Jahren Gefängnis verurteilt wurde, geholfen zu haben, die Leiche Sions verschwinden zu lassen.

Gegenüber Le Parisien erklärten die Großeltern väterlicherseits, dass sie das Mädchen, trotz administrativer Hindernisse auf russischer Seite adoptiren wollen. Bisher liege die Vormundschaft noch bei der verurteilten leiblichen Mutter.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)