«Ich habe bis zu meiner Infektion ein aktives Leben geführt. Jetzt fühle ich mich wie eine Großmutter im Altersheim», beschreibt die 50-jährige Murièle ihren gesundheitlichen Zustand. Sie ist eine der 32 Personen, die derzeit im Rehazenter wegen Long Covid behandelt werden.

Laut Guy Fagherazzi, Forscher am Luxembourg Institute of Health, gibt es hierzulande etwa 20.000 Menschen, die wie Murièle an Folgeschäden leiden. «Am Anfang hat man uns gesagt, dass es sich um ein psychisches Problem handelt. Aber das stimmt nicht», sagt Murièle. Die belgische Grenzgängerin war Bankangestellte in Luxemburg, bevor sie sich im November 2020 mit dem Coronavirus infizierte. Seitdem ist ihr Leben nicht mehr dasselbe. «Mein Mann muss seit über einem Jahr alles machen. Wir haben wegen Long Covid kein Leben mehr», so die Belgierin weiter. Covid-19 hat bei ihr neurologische Störungen und Hirnschäden verursacht, die zu Müdigkeit, Gedächtnis- und Aufmerksamkeitsproblemen und manchmal auch zu Herzrhythmusstörungen führen. «Ein echter Hirnnebel. Ich kann nicht länger als zehn Minuten fahren und habe extreme Konzentrationsschwierigkeiten», schildert sie.

« Vielen fehlt es einfach an Empathie »

Seit drei Monaten geht die Grenzgängerin dreimal pro Woche ins Rehazenter. Ihr Zustand verbessere sich «langsam aber sicher». Sie verbringt mindestens drei Stunden pro Tag dort. Jeder der 32 Patienten habe ein individuelles Therapieprogramm, erklärt der Physiotherapeut Pierre Martin-Sisteron. Krafttraining hilft dabei, die Muskeln mit Sauerstoff zu versorgen, motorische Fähigkeiten werden durch eine Ergotherapie gefördert. Das Rehazenter bietet eine multidisziplinäre Betreuung samt Neuropsychologen und einem Logopäden an, für Patienten, die ihren Geschmacks- und Geruchssinn verloren haben. Insgesamt sind zehn Spezialisten in der Long-Covid-Abteilung beschäftigt.

Die Behandlungsdauer variiert je nach Zustand des Einzelnen. «Manche kommen fitter an als andere und werden nur kurz behandelt, andere bleiben länger», sagt Pierre Martin-Sisteron, der die 68-jährige Rosanna betreut. Sie trainiert gerade ihren Oberkörper: «Ich brauche noch zwei Stunden für die Übungen. Das ist wirklich hart.». Die Frau aus Ersingen erkrankte am 31. Juli an Covid-19, zwei Monate nachdem sie mit Johnson & Johnson geimpft wurde. Sie verbrachte 18 Tage auf der Intensivstation des CHL und kam anschließend mit Lungenschäden im Rehazenter an. Seitdem muss sie eine Sauerstoffflasche mit sich führen. «Das ist im Alltag natürlich sehr anstrengend. Aber zum Glück kann ich seit ein paar Tagen ohne die Flasche schlafen», sagt sie.

Viele Menschen sind sich noch immer nicht bewusst, welche Auswirkungen Long-Covid auf die Lebensqualität haben kann. Selbst Sprechen und Essen ist für manche Patienten ein Problem», sagt die Physiotherapeutin Solenna Brevi. Murièle ergänzt: «Vielen fehlt es einfach an Empathie. Sie können sich nicht vorstellen, wie schwer die Folgeschäden sein können.»

(Marine Meunier/L'essentiel)