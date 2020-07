Samu bekommt neue Einsatzfahrzeuge

«Effizienter, moderner und vernetzter». Taina Bofferding und Paul Schroeder, Generaldirektor des Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS), stellten am Dienstag fünf neue Einsatzwagen für den medizinischen Notfalldienst (Samu) vor. Sie sind mit «modernster Ausrüstung und Material» ausgestattet und werden schon sehr bald eingesetzt werden.

Der in den 1980er Jahren gegründete Samu wurde kürzlich durch zwei neue Basen, in Hesperingen und am Findel, verstärkt. Luxemburg verfügt heute über fünf Samu-Basen, «um die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung besser gewährleisten zu können».

Besonders während der Pandemie hatte der Notfalldienst viele Einsätze. «Die letzten Monate haben bestätigt, dass schwierige Situationen nur gemeinsam und mit Teamgeist gemeistert werden können», betonte Taina Bofferding.

(sl/L'essentiel)