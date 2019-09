Der Preisanstieg im August fiel geringer aus

Die Preise in Luxemburg steigen weiter, allerdings langsamer als in den Vormonaten. Im August lag die Inflation bei 1,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, so die am Mittwoch veröffentlichten Statec-Daten. Dies ist die niedrigste Inflationsrate seit Jahresbeginn, die seit Januar im Schnitt zwischen 1,83 und 2,18 Prozent lag.

Nach einigen Monaten mit deutlichen Preiserhöhungen scheint die Inflation wieder auf das Niveau der letzten beiden Jahre zurückzukehren. Der aktuelle Kurs entspricht dem der Jahre 2017 und 2018, als die Durchschnittspreise um 1,7 bzw. 1,5 Prozent stiegen.

Bei den Brennstoffpreisen ist Bewegung drin

Im August sanken die Preise für Mineralölprodukte am deutlichsten (-2,6 Prozent). Wie so oft unterliegt diese Kategorie besonders hohen Preisschwankungen: In der zweiten Jahreshälfte 2018 sanken die Preise stark, zogen dann bis Ende Mai wieder an. Seit Anfang Juni ist der Preisanstieg in diesem Bereich aber eher moderat. Die Lebensmittelpreise stiegen um 1,62 Prozent, während die Preise für alkoholische Getränke und Tabakwaren um 2,11 Prozent gestiegen sind.

Auch der Index, stieg auf 871,82 Punkte, gegenüber 870,38 Punkten im Vormonat. Dies ist wiederum der geringste Anstieg seit Jahresbeginn. Die Statistiker haben keine neuen Prognosen dafür, wann die nächste Indextranche ausgelöst werden könnte. In der letzten Analyse war noch von Oktober als mögliches Datum für den Index die Rede. Damit die nächste Tranche fällig wird, muss ein Index von 873,94 Punkten erreicht werden.

