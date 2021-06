10.000 Blitze und Hagel wie Golfbälle in Luxemburg

Gegen 19 Uhr am Samstagabend ging das Donnerwetter im Großherzogtum los. Und bis um Mitternacht zogen teils schwere Gewitter über das Land. «Einige dieser Gewitter erwiesen sich mancherorts als Unwetter, insbesondere in Bezug auf Wind und Hagel», wie der Wetterdienst Météolux am Dienstag mitteilt.

Zwischen 18 Uhr und 24 Uhr seien mehr als 10.000 Blitze über Luxemburg und den Grenzregionen registriert worden. «Die höchste Blitzdichte wurde in den südwestlichen und nordwestlichen Regionen des Großherzogtums beobachtet», so die Wetterexperten weiter. Außerdem sei dem Einsetzen der Hagelschauer gegen 22.45 Uhr Ortszeit ein «Lightning Jump» vorausgegangen, ein sehr plötzlicher Anstieg der Anzahl der Blitze.

Zwischen 22.45 Uhr und 23.10 Uhr seien Hagelkörner gefallen, die einen Durchmesser von fünf bis sieben Zentimeter aufwiesen, etwa in Steinfort, Kleinbettingen oder Useldingen. Météolux gibt auch an, dass starke Windböen das Phänomen am frühen Abend begleiteten, die in Kützig und Steinfort Geschwindigkeiten zwischen 104 und 109 Stundenkilometern erreichten. Vor den Toren Luxemburgs hätten sich auch mindestens acht Tornados über Frankreich und Ostbelgien gebildet.

(nc/L'essentiel)