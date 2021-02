Sieben-​​Tage-​​Wert in Luxemburg gestiegen

In Luxemburg ist die Zahl der Corona-Infektionen erneut gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Anzahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, wuchs in der Woche vom 15. bis zum 21. Februar im Vergleich zur Vorwoche von 176 auf 200, wie das Gesundheitsministerium am Mittwoch in seinem Wochenbericht mitteilt.

Das nationale Gesundheitslabor habe in den vergangenen Wochen ein Sequenzierungssystem entwickelt, das Angaben über die Verbreitung der Corona-Mutationen liefere. Demnach habe eine repräsentative Stichprobe von 132 Infektionen für die Woche vom 8. bis zum 14. Februar ergeben, dass die britische Variante B.1.1.7 in 57,6 Prozent der Fälle vorlag. Die südafrikanische Mutante B.1.351 traf bei 4,5 Prozent der Proben zu.

8092 Impfdosen verabreicht

In der vergangenen Woche haben 6004 Personen im Großherzogtum ihre erste Impfung erhalten. 2088 Menschen haben im selben Zeitraum bereits ihre zweite Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Insgesamt sind innerhalb einer Woche 8092 Impfdosen im Großherzogtum verabreicht worden. Die Regierung rechnet damit, bis Ende März 69.887 Menschen geimpft zu haben.

In der vergangenen Woche hatte die Chamber eine Verlängerung der Corona-Maßnahmen bis zum 14. März beschlossen. Die Gastronomie in Luxemburg ist geschlossen, es gibt eine nächtliche Ausgangsbeschränkung von 23.00 Uhr bis 6 Uhr. Bei den Kontakten gilt: Maximal zwei Personen aus einem anderen Haushalt dürfen zu Besuch kommen. Der Einzelhandel ist seit dem 11. Januar unter strengen Auflagen geöffnet. Auch Kultureinrichtungen und Sportstätten sind mit Einschränkungen offen, in den Schulen war am Montag wieder Präsenzunterricht gestartet.

(L'essentiel/DPA)