Besucher feiern den kostenlosen ÖPNV

Am Sonntag wurden in der Hauptstadt Aktivitäten zur Feier des kostenlosen ÖPNVs organisiert, der schon am Samstag einen Tag vor dem angepeilten 1. März startete. Tatsächlich waren die Fahrkartenautomaten in den Bussen bereits verschwunden. Dominique, 32, und Marci, 48, sind beide Busfahrer, aber an diesem Sonntag waren sie privat mit ihren Familien dort. Aus beruflicher Sicht sind beide begeistert: «Dadurch wird Stress beim Einsteigen vermieden, wenn die Kunden normalerweise auf der Suche nach Wechselgeld sind.»

Die kostenlose Fahrt zieht Menschen aus der ganzen Welt an. Olga, 25, ist mit ihren Freunden den ganzen Weg aus Flandern angereist, um am Sonntag auf der Place d'Armes zu sein. «Ein Freund sagte uns, es sei ein besonderer Tag für Luxemburg. Wir finden es großartig! Wir brauchen dasselbe in Belgien.»

Die Besucher der Feierlichkeiten konnten am Sonntag auch an Führungen teilnehmen. Théo, ein ehemaliger Bahnarbeiter, erklärt seiner Gruppe: «Man muss wissen, wie man mit der Zeit geht. Sehen Sie, wir mussten viele schöne Bäume auf der Avenue de la Liberté entfernen, um die Tram hier unterzubringen, aber wir haben noch schönere gepflanzt! Ich verstehe, dass die Leute von der Arbeit irritiert sind, aber man muss sich das fertige Projekt vorstellen. Und mit einer geschätzten Bevölkerung von einer Million Einwohnern in Luxemburg in einigen Jahren haben wir eine große Herausforderung vor uns.»

(Séverine Goffin/ L'essentiel)