«Das Virus ist im ganzen Land präsent»

«Das Virus ist präsent im ganzen Land», das war die Kernbotschaft, die Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) am Mittwoch überbracht hat. Die Infektionen mit dem Coronavirus sind in den letzten Tagen um 50 Prozent gestiegen, 1280 neue Infektionen gab es demnach innerhalb der letzten sieben Tage. Blind handeln wolle man deshalb dennoch nicht, machte die Ministerin anlässlich der Pressekonferenz zum Corona-Rückblick klar. Neue Maßnahmen solle es deswegen, wenn überhaupt, erst nach einer gründlichen Analyse des Geschehens geben.

Der Vergleich mit der Lage bei unseren Nachbarn sei nicht eins zu eins möglich. Noch sei die Situation in Luxemburgs Krankenhäusern nicht kritisch, aber es gelte die Überlastung der Krankenhäuser zu verhindern. Deshalb habe das Motto «Bleif Doheem» nichts an Aktualität verloren im Vergleich zum Frühjahr.

Personal begrenzt Intensivkapazitäten

Ein Faktor, der die Kapazitäten begrenzt, ist auch das Personal. Weshalb man im täglichen Austausch mit den Krankenhäusern im Land stehe. Die Gefahr, dass die Nachbarländer ihre Grenzgänger «beschlagnahmen», wie es im März hieß, sei zwar immer noch da, Lenert beurteilte das Risiko allerdings als gering.

Dennoch ist die Lage in diesem Herbst eine andere als im März. Die Altersklasse der 65+ ist aktuell mit 38,8 Prozent deutlich weniger betroffen als noch zu Beginn der Pandemie. Die häufigsten Ansteckungen gibt es demnach aktuell bei den 15- bis 45-Jährigen. Was sich auch in der aktuellen Belegung der Krankenhäuser widerspiegelt. So werden Stand 21. Oktober 67 Personen im Zusammenhang mit Covid-19 in den Krankenhäusern des Landes behandelt. Davon sind sechs Patienten auf intensivmedizinische Betreuung angewiesen.

Das Contact Tracing eigenständig unterstützen

Das Nachverfolgen der Kontakte sei nach wie vor schwer und nicht immer von Erfolg gekrönt. So können die Experten zwar sagen, dass sich die Patienten häufig im familiären Umfeld angesteckt haben (31 Prozent). Noch häufiger ist aber die genaue Infektionsursache unklar (43 Prozent). Deshalb rät die Ministerin auch dazu, dass positiv getestete Personen ihr Umfeld selbst abtelefonieren sollten. Schließlich wisse man selbst doch am besten, wen man, wann getroffen habe.

Damit könne man das Contact Tracing der Regierung unterstützen. Ebenfalls wichtig sei es demnach, dass man sich direkt in eine Selbstisolierung begebe und nicht erst auf die Anweisung des Gesundheitsamtes warte. Damit ließe sich Zeit sparen. Zeit, in der sich das Virus weniger verbreiten könne.

