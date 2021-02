Die CR174 wird wieder geöffnet

Es ist eine Nachricht, über die sich Tausende Grenzgänger freuen werden, die die Strecke täglich nach Luxemburg fahren. Die CR174 zwischen Differdingen und der französischen Gemeinde Godbrange, die seit 31. Januar wegen einer Fahrbahnabsenkung gesperrt ist, soll laut Ponts et Chaussées am morgigen Mittwoch im Laufe des Tages wieder öffnen.

Das mehrere Meter breite und tiefe Loch wurde durch den Einsturz eines alten Bergbaustollens verursacht – ein Phänomen, das in dem Gebiet, wo früher Eisenerz abgebaut wurde, häufiger vorkommet, so Ponts et Chaussées. «Wir überwachen diese Strecke, wie auch andere im Süden des Landes, deshalb regelmäßig.»

Das Loch sei zunächst vergrößert und dann mit gesiebter Schlacke und einem Geotextilgewebe gefüllt worden, um die Struktur unter der Fahrbahn zu verstärken. Am heutigen Dienstagnachmittag wurde die Grube schließlich mit einem Asphaltgemisch verfüllt. Wenn alles nach Plan läuft, soll die Straße dann am Mittwoch, voraussichtlich am späten Vormittag, wieder befahrbar sein. Da MeteoLux den ganzen Tag über mit Minustemperaturen rechnet, soll die Strecke vorsorglich gestreut werden.

(pp/L'essentiel)