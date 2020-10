Eine Prinzessin für die Luxembourg Fashion Week

«Sehr glücklich» und gleichzeitig «extrem gestresst» fühlt sich Tessy Autony-de Nassau kurz vor der zweiten Ausgabe der Luxemburger Fashion Week, die am Samstagabend in den Galeries Lafayette in der Hauptstadt stattfinden soll. Aufgrund der Corona-Krise wird die Zuschauerzahl stark eingeschränkt sein.

Die Ex-Frau von Prinz Louis wird zum ersten Mal die Kollektion enthüllen, die sie zusammen mit ihrer Freundin und Geschäftspartnerin, der estnischen Designerin Milli Maier, entworfen hat. «Ich möchte einen guten Eindruck auf die Luxemburger machen, denn das Großherzogtum hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Auch meine Kinder werden dort sein», sagt die ehemalige Prinzessin. «Wir wollten elegante, hochwertige Stücke, die die Superhelden, die sie tragen, stärken», lächelt Tessy.

Während der Corona-Krise war Designerin Milli Maier die meiste Zeit in Estland, während Tessy in Großbritannien weilte. Mittels Videokonferenzen entwickelten sie das gesamte Design, bis hin zur Musik für die Show und wählten auch die Models selbst aus. Die verwendete Wolle in der Kollektion stammt aus Estland, und einige Familienmitglieder von Milli Maiers haben sogar Teile selbst angefertigt. Tessy hofft, dass ihr Status als ehemalige Prinzessin nicht von ihrer neuen Berufung ablenkt. «Die Leute haben manchmal Angst vor mir, sie sind eingeschüchtert.» Bei der Arbeit an der Kollektion habe sie sich «mit außergewöhnlichen Menschen treffen» und zusammenarbeiten können.

(Séverine Goffin/ L'essentiel)