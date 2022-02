«Man hat uns mit dem CovidCheck verarscht»

Die neuen Lockerungen, die am Freitag von Premierminister Xavier Bettel und Gesundheitsministerin Paulette Lenert verkündet wurden, gelten spätestens mit dem Auslaufen des derzeitigen Covid-Gesetzes. Der CovidCheck, der seit dem 15. Januar am Arbeitsplatz gilt, wird dann optional.

«Die Unternehmen können dann das 3G-System umsetzen oder Distanzierungsregeln einführen», erklärte Gesundheitsministerin Paulette Lenert.

« Dann hätte ich anders gehandelt »

Einige Arbeitnehmer haben sich impfen lassen, um nicht täglich einen negativen Test vorlegen zu müssen. Viele bereuen nun diese Entscheidung. «Der CovidCheck gilt seit dem 15. Januar. Wenn ich gewusst hätte, dass er nur drei Wochen gültig ist, hätte ich anders gehandelt», sagt Emilie, die in einem Lebensmittelgeschäft arbeitet.

Ein 50-jähriger belgischer Grenzgänger, der im Bankensektor beschäftigt ist, sagt, dass er seine Entscheidung, sich impfen zu lassen, bereut. «Mir wurde vom Arbeitgeber Druck gemacht. Ich wurde in meiner Entscheidung manipuliert.»

«Da ich mich ursprünglich nicht impfen lassen wollte, bedauere ich das natürlich», sagt Thibaut. Auch Pauline hadert mit der Änderung: «Ich habe mich beeilt, um meine erste Dosis am 13. Dezember und die zweite am 9. Januar zu bekommen», erzählt sie. Bevor der CovidCheck am Arbeitsplatz eingeführt wurde, hatten Vanessa und ihr Mann «alle Einschränkungen für Ungeimpfte akzeptiert. Als Ungeimpfter ist man aber nicht mehr durchgekommen. Alle zwei Tage einen zertifizierten Test zu machen, ist einfach zu teuer. Ich bereue es nicht, weil das nichts bringt. Aber ich denke, dass man uns damit verarscht hat», erzählt die Verkäuferin in einem Baumarkt.

(Marion Mellinger/L'essentiel)