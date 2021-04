Die Tram wird ihre Fahrt bis Bonnevoie fortsetzen

Die Straßenbahn in Luxemburg setzt ihre Fahrt fort. Nachdem die Tram im vergangenen Dezember am Bahnhof angekommen ist, haben Mobilitätsminister François Bausch und die Bürgermeisterin der Hauptstadt, Lydie Polfer, am Montag das nächste Etappenziel vorgestellt: Den Abschnitt C (1,2 Kilometer in drei Minuten für ein Budget von 30 bis 35 Millionen Euro), der im September 2022 in Betrieb gehen soll.

Dieser wird den Bahnhof mit dem Lycée téchnique de Bonnevoie (LTB) verbinden, nach einem Halt an der neuen Station Leschtte Steiwer/Last Ground – eine Anspielung auf das 19. Jahrhundert und das Gasthaus «um Leschte Steiwer» in der Rue du Dernier Sol, in dem die Bauern nach dem Hauptstadt-Markt ihren letzten Groschen ausgaben.

Vom Bahnhof aus werde die Straßenbahn demnach über den verbreiterten Pont Buchler und dann in Richtung der neu gestalteten Route de Thionville fahren. Die Strecke führt über die neue N3 und die Rangwee, bevor sie am Lycée Bonnevoie halten soll – dem Straßenbahn/Bus-Knotenpunkt (RGTR), an dem die Busse aus Alzingen, Hesperingen, Mondorf und Roeser ankommen.

«Ohne Corona wären wir schon bei 70.000 täglichen Fahrgästen »

Die Namen der fünf Stationen auf dem Abschnitt D (3,7 Kilometer) zum Stadion wurden ebenfalls bekannt gegeben: Scillas, Howald Gare, Lycée Vauban, Waassertuerm und Stadion. Die Arbeiten sollen in der ersten Hälfte des Jahres 2022 fortgesetzt werden und bis Ende 2023 abgeschlossen sein. Gleichzeitig sollen auch die Bauarbeiten in Richtung Findel weitergehen, mit dem Ziel, bis Anfang 2024 daran angeschlossen zu sein.

Die Tram nimmt also Fahrt auf. Mittlerweile nutzten sie regelmäßig 42.000 Fahrgäste pro Tag, mehr als doppelt so viele wie im Januar – und eine Million pro Monat. aus diesem Grunde habe man die Frequenz der Fahrten erhöht. Seit Montag fährt die Straßenbahn werktags alle vier Minuten (statt wie bisher alle fünf Minuten), sagte François Bausch. «Ohne Corona wären wir schon bei 70.000 oder 80.000 täglichen Fahrgästen», schätzt André von der Marck, Geschäftsführer von Luxtram.

(Nicolas Martin/L'essentiel)