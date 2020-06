Dutzende Vögel tot in Luxemburg aufgefunden

«Suttonella ornithocola». So heißt eine ansteckende Vogelkrankheit, die seit mehreren Wochen auch in Luxemburg wütet. Sie befällt vor allem die Lungen von Blaumeisen. Nach einem Appell an die Bevölkerung erhielt der Verein natur&ëmwelt in dem Monaten März bis Mai insgesamt 228 Meldungen über 371 kranke oder tote Blaumeisen. Das teilen die Ministerien für Umwelt und Landwirtschaft in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Symptome der Krankheit



Die erkrankten Vögel fallen dadurch auf, dass sie nicht mehr auf ihre Umwelt reagieren. Es wurde beobachtet, dass Blaumeisen, die kurz darauf starben, apathisch und aufgeplustert auf dem Boden saßen und keine Fluchtversuche bei sich nähernden Menschen unternahmen.



Weitere Symptome der Krankheit sind, dass die Vögel wirken, als hätten sie Atemprobleme, Teile des Kopfgefieders sind ausgefallen, die Augen wirken verklebt. Sie nehmen kein Futter mehr auf oder können anscheinend nicht mehr schlucken. Manche Meisen wirken, als hätten sie unstillbaren Durst.

Die erkrankten Vögel werden vor allem in der Nähe von Futterstellen gesichtet. Das lasse darauf schließen, dass die Krankheit hoch ansteckend ist. In Luxemburg hat das Laboratorium für Veterinärmedizin (LMVE) die Erreger bereits in toten Vögeln nachweisen können. Vom Meisensterben ist derzeit hauptsächlich Deutschland betroffen. Aber auch in Luxemburg, Belgien, Frankreich und Großbritannien breitet sich die Krankheit aus.

Der Verein natur&ëmwelt hat deshalb eine Kampagne gestartet und bittet die Bevölkerung, Fälle der Krankheit zu melden. Die Krankheit befällt neben Blaumeisen in einzelnen Fällen auch Kohlmeisen oder andere kleine Singvögel.

(nc/L'essentiel)