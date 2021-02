Kältewelle sorgt für Stillstand auf den Baustellen

Während MeteoLux für dieses Wochenende fast sibirische Temperaturen vorhersagt, müssen Arbeiter auf den Baustellen zumindest vom Gesetz her weiter im Freien weiterarbeiten. «In Luxemburg schreibt das Gesetz keine Mindest- oder Höchsttemperatur für die Arbeit vor, anders als in anderen Ländern», erklärt Hernani Gomes, Generalsekretär der Baugewerkschaft OGBL. «Es sind die Chefs, die die Entscheidung treffen, aber sie müssen dafür sorgen, dass die Gesundheit und Sicherheit ihrer Mitarbeiter gewährleistet ist».

Im Streitfall kann sich ein Mitarbeiter an die Personalvertretung oder an das Gewerbe- und Grubenaufsichtsamt (ITM) wenden, wenn er der Meinung ist, dass die Außentemperaturen zu niedrig sind, um weiter zu arbeiten. Jean-Claude Gabay, Betriebsleiter bei Tralux, weist darauf hin, dass «gut die Hälfte der Arbeiter derzeit in der Schlechtwetterphase ist», und daher der Ad-hoc-Fonds ihre Gehälter bezahlt. «Die Böden sind derzeit mit Wasser gesättigt und bei Frost ist es fast unmöglich, Betonarbeiten, kleinere Erdarbeiten oder das Verlegen von Bodenbelägen durchzuführen», fügt er hinzu. Wir machen uns täglich vor Ort ein Bild von der Situation, aber es ist unwahrscheinlich, dass wir die Arbeit in dieser Woche wieder aufnehmen können.

Bei Costantini bestätigt Geschäftsführer Christophe Dardenne die Lage: «Insgesamt sind mehr als 50 Prozent unserer Standorte im Stillstand. Lediglich einige Innenausbau- und Zulieferarbeiten sind noch möglich. In diesem Jahr ist die Kälte noch ein wenig intensiver als sonst. Es ist eine weitere Einschränkung, aber eine, die uns weniger stört als die Gesundheitskrise».

(Pascal Piatkowski/L'essentiel)