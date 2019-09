Bundespolizei liefert Luxemburger Räuber aus

Am 30. Juli hielt ein bewaffneter Raubüberfall in Ettelbrück das Großherzogtum in Atem. Zwei junge Männer stahlen dabei zwei Autos in Luxemburg, dabei bedrohten sie den Eigentümer mit einer Schusswaffe. Mit den Autos – ein Mini Cooper und ein Aston Martin – flüchten sie dann nach Deutschland. Noch am selben Tag konnten die Tatverdächtigen in Daun in der Eifel festgenommen werden von der deutschen Polizei.

Am Dienstagmorgen wurden die beiden Verdächtigen dann durch die Bundespolizei an die Luxemburger Kollegen überstellt. Wie die Justiz gegenüber L'essentielbestätigte. Nach einer Befragung durch einen Untersuchungsrichter seien sie in Untersuchungshaft genommen worden. Neben der Tat in Luxemburg wird den beiden ein weiterer Autodiebstahl in München vorgeworfen. Dort sollen sie eine VW-Golf entwendet haben, den sie nach Luxemburg gebracht haben.

In der Untersuchungshaft warten die 18 und 19 Jahre alten Männer nun auf ihren Prozess. Bis zu ihrer Auslieferung waren die Männer in der Jugendhaftanstalt Wittlich in Rheinland-Pfalz inhaftiert.

(Thomas Holzer/LH/L'essentiel)