Kulturschaffende sollen von Hilfe profitieren

Zwei Monate waren den Kulturschaffenden im Großherzogtum in der Coronavirus-Krise die Hände gebunden. Doch selbst jetzt, da Museen und andere kulturelle Institutionen begonnen haben, ihre Türen wieder zu öffnen, sind die Betroffenen durch die Gesundheitsmaßnahmen noch weitgehend eingeschränkt. Weil sich «die finanzielle Situation für den Sektor als schwer erweist», erklärt Kulturministerin Sam Tanson in einer Pressemitteilung, und die Gesundheitsmaßnahmen keine sofortige Rückkehr zur normalen Tätigkeit erlauben werde, stellte Tanson am Mittwoch eine Reihe von Unterstützungsmaßnahmen für den Kultursektor vor.

Wie das Ministerium für Kultur mitteilt, erhalten kulturelle Einrichtungen Beihilfen bis zu maximal 80 Prozent der finanziellen Verluste. Diese Beihilfen sind für Einrichtungen vorgesehen, die bis zum 31. Juli geplante Veranstaltungen absagen oder verschieben mussten. Nur die 86 vom Ministerium genehmigten Institutionen und Vereinigungen (wie etwa Kulturzentren, Museen, Musikensembles, oder gemeinnützige Einrichtungen) können diese Hilfen in Anspruch nehmen. Vorausgesetzt, die Verluste sind durch die Gesundheitsmaßnahmen und -empfehlungen der Regierung verursacht worden, sagt die Ministerin.

Fünf Millionen Euro bereitgestellt

Demnach können Institutionen auch Ausgaben für Produktionen, Kommunikation, Künstlerhonorare sowie Urheberrechtsabgaben für Aufführungen geltend machen, die nicht stattgefunden haben. Das Kulturministerium wird die Anträge prüfen. Diese müssen nach Angaben des Ministeriums bis zum 1. Juli eingereicht werden. Für diese Hilfe sind 1,5 Millionen Euro vorgesehen, sie können aber nicht mit anderen Hilfen des Wirtschaftsministeriums kombiniert werden.

Insgesamt habe das Ministerium fünf Millionen Euro bereitgestellt – für diese sowie zwei weitere Unterstützungsprogramme: Zum einen die «Hilfe zur Wiederbelebung der Kultur und des künstlerischen Schaffens», die es ermöglichen soll, Künstlern zu helfen, Projekte zu unterstützen oder mehr Werke zu erwerben. Desweiteren sind Rückstellungen geplant, für «Investitionen in regionale Museen und kulturelle Sehenswürdigkeiten für den Tourismus». Ziel der Maßnahmen ist es, die «Auswirkungen der Krise abzumildern», wie es heißt und «eine übermäßige Verunsicherung der Kulturschaffenden zu vermeiden».

