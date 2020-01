Luxemburger Bahnhöfe werden modernisiert

Auf mehreren Bahnlinien im Großherzogtum werden sich die Fahrpläne aufgrund von Bauarbeiten stark ändern. Das hat die Luxemburger Bahngesellschaft CFL angekündigt.

So laufen in Ettelbrück (Linie 10) die Vorbereitungen für den Bau eines multimodalen Verkehrsknotenpunktes mit Busbahnhof und einem neuen Parkplatz mit 430 Stellplätzen. Nach Angaben der CFL wird der neue Bahnhof einer der verkehrsreichsten des Landes sein und 2022/2023 in Betrieb genommen. In Mersch (ebenfalls Linie 10) werden die Arbeiten an einem P&R-Parkhaus (400 Plätze) bis 2023 abgeschlossen sein, um den Bahnhof für die erwartet hohen Fahrgastzahlen tauglich zu machen.

Im Süden des Landes wird auch der Bahnhof Rodingen (Linie 70) mit mehr Parkplätzen ausgestattet. Im Jahr 2022 sollen dort 1600 Autos geparkt werden können. In vier Jahren soll die Strecke zwischen Luxemburg-Bettemburg-Nancy (Linie 90) auf zwei Gleise ausgebaut sein. Diese Maßnahme soll den Güterverkehr erleichtern und das Angebot an grenzüberschreitenden Fahrten nach Frankreich verbessern. Auch am Haupstadt-Bahnhof wird weiterhin gebaut: Zwei weitere Bahnsteige werden dort bis 2024/25 errichtet.

(Ana Martins/L'essentiel)