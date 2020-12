Esch muss Investitionen auf Eis legen

Die Stadt Esch/Alzette muss den Gürtel enger schnallen. Das geht aus der Budgetvorlage für 2021 hervor, die der Gemeinderat am Mittwoch präsentierte. Bürgermeister Georges Mischo (CSV) sprach von einer erheblich verschlechterten Situation in Bezug auf das Jahr 2020. «Wir verzeichnen insgesamt einen Verlust von etwa 22 Millionen Euro für 2020», erklärte er gegenüber L’essentiel. Die Gemeinde hat unter der niedrigeren Gewerbesteuer und weniger Einnahmen durch Parkgebühren gelitten. Der Gewinnausfall belaufe sich auf 900.000 Euro für die Parkscheinautomaten und auf 300.000 Euro für die Strafzettel. Und darin seien nicht einmal die Parkhäuser eingeschlossen, so Mischo.

Da die wirtschaftliche Entwicklung im kommenden Jahr schwer vorauszusagen ist, hat der Gemeinderat beschlossen, mehrere Projekte vorerst auf Eis zu legen. Dabei handelt es sich um den Ausbau der Schule in der Grand-Rue, den Bau von Ferienwohnungen am Galgenbierg, den Bau einer Rutschbahn im Stadtpark, die Renovierung des Spas und die Sanierungsarbeiten im Stadtviertel Uecht. «Die Durchführung dieser Projekte wird zwar stattfinden, aber aus finanziellen Gründen nicht im Jahr 2021», betonte der Bürgermeister.

«Geschäfte, Restaurants und Freiberufler unter anderem haben von einer finanziellen Unterstützung profitieren können und das ist auch gut so. Aber die großen Verlierer dieser Krise sind die Gemeinden», sagt Mischo.

(jg/L'essentiel)