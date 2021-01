Karnevalsferien werden nicht verlängert

In Frankreich könnten die Schulferien im Februar ähnlich wie nach Weihnachten verlängert werden und in Deutschland ist derzeit noch gar keine Schulöffnung in Sicht. In Luxemburg hingegen werden die Schüler nach den Karnevalsferien keine Woche länger Zuhause bleiben, wie es nach den Weihnachtsferien der Fall war. «Die Möglichkeit einer Fernlernwoche für alle nach den Karnevalsferien steht derzeit nicht zur Diskussion», bestätigte das Bildungsministerium am Donnerstag gegenüber L'essentiel.

Die Schüler haben vom 13. bis 21. Februar Ferien. Die Schüler der Oberstufe (mit Ausnahme des Abschlussjahrgangs) haben bereits am Freitag, den 5. Februar, ihren letzten Unterrichtstag, die darauf folgende Woche ist den Klassenräten gewidmet. Das massive Testen, das nach der Entdeckung einer Infektionskette durchgeführt wurde, darunter auch ein Fall mit der britischen Virus-Variante, ergab nur zwei weitere positive Fälle. «Angesichts dieser sehr geringen Zahl kam der Lenkungsausschuss zu dem Schluss, dass keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich sind, die über die im Gesundheitssystem vorgesehenen hinausgehen».

Während die Behörden nicht von härteren Maßnahmen sprechen, stellt sich für die Lehrer die Frage, ob der alternierende Unterricht in A- und B-Gruppen am Lycée nach Karneval weitergeführt werden. Seit Anfang Januar wechseln die Schüler dort (mit Ausnahme des Abschlussjahrgangs) zwischen Präsenz- und Fernunterricht. Das Ministerium hat angedeutet, dass eine solche Verlängerung ins Auge gefasst werden könnte. Die Mitarbeiter der Schule sollen bei einem für nächsten Dienstag angesetzten Treffen über die Entscheidung informiert werden.

(Séverine Goffin/ L'essentiel)