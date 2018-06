Luxemburger Vermieter sollen für Makler zahlen

Artikel per Mail weiterempfehlen

In Luxemburg stiegen die Immobilienpreise zuletzt in schwindelerregende Höhen. Das trifft vor allem die Bürger, die finanziell keine großen Sprünge machen können. Auch bei vielen Mietwohnungen fallen zur Zeitpunkt der Übernahme Maklergebühren an. Für Miguel Martins eine «inakzeptable» Situation.

Deshalb hat er eine Petition eingereicht. Mit seinem Text will er erreichen, dass in Zukunft der Eigentümer – und nicht mehr der Mieter – diese zusätzlichen Kosten übernimmt. «Im Moment ist es so, dass der Mieter dazu verpflichtet ist, eine vom Vermieter gewünschte Leistung zu zahlen», argumentiert er.

Keine Mietenexplosion in Deutschland

Jean-Paul Scheuren, Präsident der Chambre immobiliere du Grand-Duché de Luxembourg, sieht das anders: «Die Arbeit der Makler ist eine Dienstleistung, die sowohl dem Eigentümer als auch dem Mieter zugute kommt. Ich wäre dafür, dass die Vermittlungsgebühren zu gleichen Teilen zwischen Vermieter und Mieter aufgeteilt werden.» In Deutschland gilt seit 2015 die Regelung, dass die Person den Makler bezahlen muss, die ihn beauftragt hat – in den meisten Fällen der Vermieter. Das habe sich nicht negativ auf den deutschen Wohnungsmarkt ausgewirkt.

«Die Wohnungseigentümer haben deshalb nicht die Mieten erhöht», sagt die deutsche Immobilienexpertin Sophie Jacobi. Die Maklergebühren sind zu 100 Prozent steuerlich absetzbar. Und die Regierung hat die Mieterhöhungen seit 2015 streng kontrolliert.» Auch in Frankreich werden die Kosten häufig zwischen dem Vermieter und dem Mieter aufgeteilt.

(Olivier Loyens/L'essentiel)