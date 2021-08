Elf Luxemburger aus Kabul ausgeflogen

Elf Begünstigte wurden am Dienstag aus Kabul ausgeflogen. Sie kamen gegen 18 Uhr (luxemburgischer Zeit) an Bord eines belgischen Militärflugzeugs vom Typ C130, das von einem luxemburgischen Piloten gesteuert wurde, im pakistanischen Islamabad an. Von dort sollen sie noch in der Nacht weiter nach Belgien fliegen. Auf dem Luftwaffenstützpunkt Melsbroek wird mit der Ankunft am Mittwochmorgen gerechnet.

Die Personen werden entweder mit einem belgischen Charterflugzeug oder an Board eines militärischen Transportflugzeuges nach Europa geflogen. Bei diesen elf Personen handelt es sich um die acht Berechtigten, die am Montag den Flughafen Kabul erreicht hatten, sowie um drei Familienangehörige. Sie kommen zu einer ersten Person hinzu, die am Montag nach Abu Dhabi geflogen wurde.

Ech sinn erliichtert, datt d'Famill mat 3 Kanner an eng weider Persoun mat Lien zu Lëtzebuerg et sécher op de Flughafen zu Kabul gepackt hunn. Mir setzen alles drun, fir si sécher zréck op Lëtzebuerg ze bréngen. Ech soen de Belsche Frënn e grousse Merci fir hir Hëllef. — Xavier Bettel

Am Dienstag dankte Minister Jean Asselborn seiner belgischen Amtskollegin Sophie Wilmès für die Unterstützung ihres Landes. Die luxemburgische Armee kündigte am Montag außerdem an, dass zwei Personen, darunter eine aus dem Außenministerium, entsandt würden, um die Evakuierung luxemburgischer und europäischer Staatsangehöriger zu erleichtern.

Un membre de l’armée luxembourgeoise ainsi qu’un membre du ministère des Affaires étrangères et européennes vont se rendre à l’aéroport de Kaboul

Un membre de l'armée luxembourgeoise ainsi qu'un membre du ministère des Affaires étrangères et européennes vont se rendre à l'aéroport de Kaboul

afin de renforcer la participation luxembourgeoise dans la coordination sur place. — Lëtzebuerger Arméi

