58 ISL-​​Schüler nach Coronafällen in Quarantäne

Während an zahlreichen Schulen im Großherzogtum das neue Schuljahr noch nicht begonnen hat, läuft der Schulbetrieb an der International School of Luxembourg bereits wieder seit vergangenem Mittwoch. Schon am Freitag mussten sich 58 Schüler in Quarantäne begeben, weil an der Schule fünf Coronatests positiv ausgefallen waren.

Sämtliche Infizierten zeigten keine Symptome, wie das ISL auf L'essentiel-Nachfrage bestätigte. Die betroffenen Schüler seien zwischen zwölf und 18 Jahre alt, es seien zwei Klassen betroffen.

Sobald ein erneuter Test negativ ausfällt, können die betroffenen Schüler ihre Klassen zurückkehren. Dieser kann allerdings erst fünf Tage nach der Ansteckung durchgeführt werden. «Die Maßnahme wurde in Zusammenarbeit mit den Gesundheitsbehörden getroffen», erklärte ein ISL-Sprecher.

(L'essentiel)