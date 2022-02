Deckel für Maklercourtage «ist nicht sinnvoll»

«Eine Senkung der Provisionssätze ist nicht das geeignete Mittel, um die Immobilienpreise zu beeinflussen», sagt Marc Neuen, Chef der Makleragentur «Homexperts.lu». Nach seiner Meinung ist Wirtschaftsminister Franz Fayot auf dem Holzweg. Dieser hatte eine Obergrenze für die Provisionen der Makler ins Spiel gebracht, weil die Courtagen eine Ursache für die Preisexplosion seien. Eine entsprechende großherzogliche Verordnung sei bereits auf dem Weg. Marc Neuen argumentiert: «Im Großherzogtum gibt es sehr viele Agenturen, wodurch Konkurrenzdruck entsteht, der die Maklergebühren ohnehin niedrig hält. Die Preise, die der Markt für Immobilien zu zahlen bereit ist, werden sich nicht ändern, wenn die Provisionen gesenkt werden».

Lauriane Delmer (LD Home) stimmt dem zu. Ihrer Meinung nach sei es außerdem wichtig «den Zugang zum Beruf zu regulieren. Dieser hat wegen einiger schwarzen Schafen einen schlechten Ruf. Wir werden oft als Vampire bezeichnet». Im Gesetz ist die Höhe der Provisionen nicht verankert, üblich ist ein Satz von drei Prozent. Delmer betont, dass «die erbrachten Dienstleistungen den Provisionssatz rechtfertigen».

« Extrem aufwendige Arbeit »

Die drei Prozent entsprechen bei einem Haus in der Hauptstadt, dessen Durchschnittspreis vom Statec auf 1,35 Millionen Euro geschätzt wird, einer Provision in Höhe von 40.500 Euro. Auch die Immobilienkammer (CIGDL) geht wegen Fayots Vorstoß auf die Barrikaden. Sie spricht von einem Affront gegen den Immobiliensektor und erklärte, dass «die Tätigkeit des Immobilienmaklers heute zu einer extrem aufwendigen Verwaltungsarbeit geworden ist». Die Maklerprovisionen hätten nichts mit der Preisexplosion in dem Sektor zu tun. Eine Studie, die dies belegt, gebe es auch nicht.

Die vorherrschenden Marktpreise und die Wohnungskrise seien vielmehr das Ergebnis einer verfehlten Wohnungspolitik, so die CIGDL weiter: «Die Menschen, die darunter leiden, sind in den vergangenen 50 Jahren völlig vernachlässigt worden, weil es sich bei ihnen häufig um Nichtwähler handelt.»

