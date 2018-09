Artikel per Mail weiterempfehlen

Das Leben von Carine Nickels änderte sich schlagartig am 26. August 2012. An diesem Tag kam die 35-jährige Luxemburgerin von einem Konzert zurück, ihre Freundin steuerte den Pkw. Sie nahm eine Kurve mit 100 km/h statt 50 und das Auto knallte direkt in einen Baum. «Ich habe mir den Hals gebrochen und bin seitdem von der Brust abwärts gelähmt».

«In meinem Kopf wirkt es, als sei es gestern gewesen», erzählt die 42-Jährige. «Ich hatte keine andere Wahl, als diese Situation zu akzeptieren». Carine entschied sich, ihre Geschichte zu erzählen, indem sie sich in die AVR (Association des victimes de la route) einbrachte und an dieser Kampagne teilnahm.

«Der Verlust der Selbstständigkeit»

«Selbst wenn ich nur einen von 100 Menschen berühre, hoffe ich, diese Person retten zu können. Wir müssen aufhören, unsere Straßen als Rennstrecken zu benutzen. Die Leute müssen einfach anfangen, die Regeln zu respektieren». Heute lebt Carine in einem Heim und hat jede Selbstständigkeit verloren. «Ich kann nicht duschen wann ich will, zur Arbeit gehen oder aufstehen. Dieser Verlust der Freiheit ist noch schwerer zu ertragen als der Stuhl.»

Auf diese Momente danach, also auf die Folgen eines schweren Unfalls, konzentriert sich die neue Kampagne. Dabei setzt man auf schockierende Slogans wie «Im Auto hinfahren, im Rollstuhl zurückkommen», «Gestern selbstständig, heute auf Hilfe angewiesen» oder «Am Start vereint, im Ziel getrennt».

Die Plakatkampagne, für die Carine ihr Bild zur Verfügung stellt, startet am Donnerstag und wird zwei Monate laufen. «Es war nicht einfach, denn es ist immer sehr schwer für ein Opfer, über die eigene Situation zu sprechen. Aber es war uns wichtig, den emotionalen Aspekt zu treffen. Niemand ist perfekt, jeder kann Fehler machen. Aber auf der Straße können diese Fehler tödlich sein», so Infrastrukturminister François Bausch.

(Thomas Holzer/L'essentiel)