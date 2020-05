Am Kollektivurlaub ändert sich trotz Corona nichts

Der Kollektivurlaub im Baugewerbe sieht in diesem Sommer ähnlich wie in den vergangenen Jahren aus – trotz Kritik von den von der Coronavirus-Krise betroffenen Arbeitgebern. Diese hatten wegen einem «durchschnittlichen Umsatzverlust von 60 Prozent» aufgrund des Lockdowns vorgeschlagen, den Kollektivurlaub anzupassen, um die Produktivität der Betriebe zu steigern. «Die öffentlichen Beihilfen haben angesichts der Höhe der Investitionen und des erheblichen Kapitaleinsatzes im Durchschnitt nur 50 Prozent der Kosten gedeckt», erklärte der Handwerkerverband in einer Presseerklärung und verwies auf ein Scheitern der Verhandlungen mit den Gewerkschaften.

Die Gewerkschaft LCGB hingegen erinnerte daran, dass der einmonatige Baustellenstopp wegen des Coronavirus auch für die Beschäftigten kein «Urlaub» war und nannte die Vorschläge zur Anpassung «brutal, unwürdig und inakzeptabel». Die Arbeitnehmer seien am 20. April wieder motiviert #an die Arbeit gegangen und würden Überstunden akzeptieren, um die Verzögerung wieder aufzuarbeiten.

Gewerkschaften waren nicht überzeugt

Im Einzelnen ging es den Arbeitgebern darum, nun «auf den Baustellen aufzuholen, Umsatz zu generieren und den Arbeitnehmern die Möglichkeit zu geben, Lohnausfälle auszugleichen». All dies könnte durch eine Verschiebung des dreiwöchigen Urlaubs von August 2020 auf nächstes Jahr oder durch eine Reduzierung des kollektiven Urlaubs auf zwei statt drei Wochen erreicht werden. Die dritte Woche könne dann 2021 nachgeholt werden. Keiner dieser Vorschläge wurde von den Gewerkschaften akzeptiert, selbst mit der auf dem Tisch liegenden Zusage einer Reisekostenerstattung für diejenigen, die ihren Urlaub bereits gebucht hatten. «In der Vergangenheit musste der Sektor lange Schlechtwetterperioden von bis zu vier Wochen überbrücken, ohne dass der kollektive Urlaub verschoben wurde», rechtfertigt der LCGB sein Vorgehen.

Die Gewerkschaft des Baugewerbes OGBL bestätigt das Scheitern der Verhandlungen. Man habe für eine größere Flexibilität beim Kollektivurlaub plädiert. Der Vorschlag diesen im Zeitraum zwischen Mitte Juli und Mitte September gestalten zu können, fand keine Zustimmung bei den Verhandlungspartnern. Wir konnten den Vorschlag, den Urlaub auf zwei Wochen zu verkürzen, nicht nachvollziehen. «Für einige Familien wäre das kompliziert geworden. Außerdem fehlten uns ausreichend Zusagen für die Reisekostenübernahme für den Fall einer Verschiebung», sagte ein Sprecher der Gewerkschaft OGBL.

