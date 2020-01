Belval soll mit 35,3 Millionen Euro rausgeputzt werden

Esch wird 2022 Kulturhauptstadt Europas und damit rückt das Vorzeigeprojekt Belval verstärkt in den Vordergrund. Damit der Mix aus Hochöfen und moderner Architektur noch besser ankommt, soll bis 2022 noch einiges passieren. Das Budget für die geplanten Arbeiten: 35,3 Millionen Euro zur Vervollständigung der Infrastruktur für die Hauptveranstaltungen. Am Donnerstag debattierten die Abgeordneten über die Gesetzgebung zur Finanzierung der Pläne. Der Abgeordnete Carlo Back wurde zum Berichterstatter für das Projekt ernannt, über das in Kürze abgestimmt werden soll.

Die Arbeiten, die vom Fonds Belval geplant und in Auftrag gegeben werden (daher die Notwendigkeit eines Gesetzes), betreffen insbesondere die Hochofenterrasse. Das so genannte «Möllerei»-Gebäude wird die Leitveranstaltung des Kulturjahres, das Projekt «Digitale Räume», beherbergen. Während der industrielle Charakter des Gebäudes erhalten bleiben soll, werden die Fenster verändert und das Mauerwerk repariert. Darüber hinaus wird die «Möllerei» über eine Fußgängerbrücke mit dem Hochofen A verbunden, wodurch der bestehende Besucherrundgang erweitert und für Personen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich gemacht wird. Das Massenoire-Gebäude, der Gießboden und die Fundamente des Hochofens A werden ebenfalls modernisiert.

(L'essentiel)