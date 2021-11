Gastronomie darf größere Terrassen weiter nutzen

Die Terrassen der Bars und Restaurants in der Hauptstadt dürfen weiterhin so groß bleiben. Das hat die Stadt Luxemburg am Dienstag bekannt gegeben. Demnach wurde die Ausnahmegenehmigung zur Erweiterung ihrer Terrassen verlängert.

Gastronomiebetriebe durften ihre Terrassen im Mai 2020 ausnahmsweise vergrößern, als die Lokale nach dem Lockdown wieder öffnen durften, um mehr Gäste im Außenbereich bewirten zu können. Normalerweise wird der Platz der Terrassen eingeschränkt.

Die Maßnahme sollte eine Branche unterstützen, die stark von den Einschränkungen betroffen war, zumal einige Betriebe nur auf den Terrassen Gäste empfangen durften. Die Ausnahmeregelung, die seit über einem Jahr regelmäßig verlängert wurde, werde demnach «so lange verlängert, wie die Folgen der Corona-Pandemie andauern», sagte Lydie Polfer, Bürgermeisterin von Luxemburg, am Dienstag.

(jg/L'essentiel)