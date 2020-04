Davon hängt die Exit-​​Strategie Luxemburgs ab

Wie kehrt Luxemburg zur Normalität zurück? Wie Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) am Freitag verkündete, will die Regierung in dieser Woche ihre Exit-Strategie präsentieren. «Wir sehen, dass unsere strengen Eindämmungsmaßnahmen helfen, die Ausbreitung des Virus zu verringern. Unsere Bemühungen haben erste Früchte getragen», sagte Lenert während der Pressekonferenz und rief Luxemburg zur Geduld auf: «Die Pandemie ist nicht vorbei. Halten Sie weiter durch!».

Einige Stunden zuvor hatte Lenert erklärt, dass «die Daten zwar immer zuverlässiger» würden, es aber noch eine Woche Zeit brauche, bevor die Basis für eine Exit-Strategie stehe. Die Regierung erklärte bereits mehrfach, dass die Lockerung der Maßnahmen schrittweise erfolgen soll. Nur so könnten die Auswirkungen der auf das Gesundheitssystem und inbesondere auf die Kapazitäten der Krankenhäuser überwacht werden.

Wie immun ist die Bevölkerung?

Zwischen den einzelnen Schritten müssten mindestens 14 Tage, die Inkubationszeit der Krankheit, liegen, um eine erneute Infektionswelle zu verhindern.

Mit welchem Tempo die einzelnen Maßnahmen gelockert werden, hänge auch von der Zahl der durchgeführten Antikörpertests ab: Luxemburg hat am Mittwoch eine wissenschaftliche Studie gestartet, um herauszufinden, inwieweit die Bevölkerung gegen das Virus immun ist. Je mehr Menschen immun sind, desto früher könnten die derzeitigen Maßnahmen aufgehoben werden. Eines gelte jedoch während des gesamten Exits: Die am stärksten gefährdeten Menschen würden weiterhin in besonderer Art und Weise geschützt.

(Olivier Loyens/L'essentiel)