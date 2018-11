Mittels Praktikum zu mehr Selbstvertrauen

Artikel per Mail weiterempfehlen

«Das Praktikum Anti-Frustration oder Empowerment richtet sich an junge Menschen zwischen 16 und 25 Jahren, die erwerbslos sind», sagt Emanuela Luciano, Leiterin des neuen Ausbildungsprojekts des Service national de la jeunesse (SNJ). Doch nicht nur Jugendliche, die keinen Ausbildungsplatz oder keine Arbeit gefunden haben, können an dem Projekt teilnehmen, auch solche, die Probleme in der Schule haben oder keinen Schulabschluss machen konnten, seien willkommen.

Ziel des zehnwöchigen Praktikums sei es, das Selbstvertrauen dieser Jugendlichen wiederherzustellen. Es gehe darum, sie zu ermutigen, sich mehr für eine berufliche oder auch schulische Zukunft zu engagieren. Sechs Mädchen und acht Jungen sind nun mit dem Projekt gestartet.

Projekte mit Experten aus verschiedenen Bereichen

«Wir bieten eine praxisorientierte Weiterbildung an, die die Teilnehmer auch auf individueller Ebene anleitet, inklusive Theaterpädagogik und auch sportlicher Betätigung. Dazu kommen handfeste Projekte mit Experten aus verschiedenen Bereichen», erklärt Luciano weiter.

Am Ende des Praktikums erhalten die Jugendlichen dann eine Teilnahmebescheinigung, die sie in ihren Lebenslauf aufnehmen können und in der die erworbenen Fähigkeiten aufgeführt werden.

