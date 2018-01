So viel Geld sparen Sie durch LED-​​Lampen

Mit dieser Kohle steht einer ausgiebigen Shoppingtour nichts mehr im Weg. Die Mitarbeiter der Statstikbehörde Eurostat hatten offenbar gerade nicht viel zu tun, also machten sie sich an folgende Aufgabe. Wie viel würde ein Haushalt in Europa sparen, wenn die traditionellen 60-Watt-Birnen durch neue LED-Lampen mit zehn Watt ersetzt werden würden? Bei einem jährlichen Verbrauch zwischen 2500 und 5000 Kilowattstunden (kWh) müsste man am Ende des Jahres zehn Euro weniger an die Energielieferanten bezahlen.

Allerdings gibt es aufgrund der Strompreise große Unterschiede zwischen den Ländern. So wären es in Bulgarien nur 4,78 Euro. In Dänemark wäre es mit 15,25 Euro dreimal so viel.

In Luxemburg könnten die Bürger exakt 8,08 Euro einsparen. Zugrunde liegt der Berechnung der Strompreis im ersten Halbjahr 2017 (0,162 Euro/kWh) . In Frankreich wäre es fast die gleiche Summe (8,45 Euro). In Belgien (14 Euro) und Deutschland (15,24) Euro ist die Summe dagegen fast doppelt so hoch.

(MC/L'essentiel)