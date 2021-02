Hauptstadt installiert Kameras in Bussen

Ab März will Luxemburg-Stadt die Sicherheit im öffentlichen Verkehr durch Überwachungskameras in Bussen erhöhen. Wie Patrick Goldschmidt, Schöffe für Mobilität, erklärt, seien bereits 24 Busse, die auf sämtlichen Linien verkehren, mit den Geräten ausgestattet worden. «Die Kameras sind allerdings noch nicht im Einsatz, da das Thema Datenschutz noch nicht zur Gänze geklärt ist», so Goldschmidt. Demnächst könnten jedoch weitere Fahrzeuge folgen. Wie lange die Aufnahmen gespeichert werden, liege im Ermessen der Behörden.

Goldschmidt betont, dass die Kameras «zum Schutz und nicht zur Überwachung dienen». Niemand werde das gesamte Videomaterial sichten, sagt der Schöffe: «Falls es ein Problem gibt, wird es natürlich genutzt.» Die Busse, in denen die Kameras installiert sind, werden durch spezielle Aufkleber kenntlich gemacht.

Die hauptstädtischen Busfahrer haben laut Goldschmidt den Einsatz der Kameras jahrelang abgelehnt: «Sie haben befürchtet überwacht zu werden. Nun haben sie jedoch darum gebeten, weil sie auch die Fahrer schützen. Die Gewerkschaften haben ebenfalls zugestimmt. Also kommen wir diesem Wunsch nach».

(Fréderic Lambert /L'essentiel)