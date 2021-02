Traute Einigkeit unter Luxemburgs Politikern – fast

«Es ist im Interesse des Landes, dass die gewählte Mehrheit und die Opposition in die gleiche Richtung gehen», sagte Laurent Mosar (CSV) am Dienstag in der Chambre zur Debatte, die nach der Veröffentlichung der OpenLux-Affäre einberufen worden ist. Ein Wunsch der erfüllt wurde: Fast alle Redner folgten der Richtung der Regierung, die die Steuerpraktiken des Landes verteidigte.

«Luxemburg ist völlig im Bann der europäischen Regulierung», fand Finanzminister Pierre Gramegna (DP). Er empfand die Darstellung der am Montag veröffentlichten Berichte als verfälscht. Bezüglich der Transparenz sei im Land viel getan worden – der Kampf gegen die Geldwäsche brauche allerdings Zeit. Luxemburg habe die Änderung der Rahmenbedingungen auf europäischer Ebene unterstützt. Auch Justizminister Sam Tanson (Déi Gréng) verteidigte die Nutzung des öffentlichen Registers zu Firmeneigentümern.

Unterstützung auch aus Oppositionsreihen

Die nachfolgenden Reden gingen in die gleiche Richtung. Gilles Baum (DP) kritisierte für die Mehrheit die Schlagzeilen in der internationalen Presse als übertrieben. Ihm nach habe Luxemburg sehr wohl Kompetenz als Finanzstandort. «Wir spielen in der Champions League». Grünen-Politikerin Josée Lorsché sah Luxemburg nicht auf «einer schwarzen Liste». Georges Engel (LSAP) übte ebenfalls Kritik an den «sogenannten Enthüllungen», wie er die Rechercheergebnisse nannte. Er sah darin einen Angriff auf den Finanzplatz Luxemburg. Die Opposition stimmte dem zu großem Teil zu, so Laurent Mosar (CSV) und Fernand Kartheiser (ADR). Letzterer sei in diesem Fall ausnahmsweise solidarisch mit der Regierung: «Der Steuerwettbewerb ist keine schlechte Sache», resümierte Kartheiser .

Die beiden letzten Redner äußerten sich kritischer. David Wagner (Déi Lénk) verteidigte die Journalisten, die die Untersuchung durchgeführt haben, und prangerte die im Großherzogtum praktizierten Steuersätze von 0,1 Prozent an. «Ich verteidige unser Modell nicht », bekräftigte er. Sven Clement (Piraten) sah einen «moralischen Finanzplatz» als notwendig an: «Unternehmen, die im Ausland verurteilt werden, investieren hier».

(jg/L'essentiel)