Post macht vier weitere Filialen dicht

Die Post Luxemburg setzt ihre Umstrukturierung fort. Das Unternehmen gab am Freitagmorgen bekannt, dass es vier weitere Postämter schließt. Betroffen sind die Büros in Hosingen, Bertringen, Clerf und im Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL).

Die Standorte in Hosingen und am CHL werden ab dem 1. Mai geschlossen, in Clerf ist zum 1. Juni Schluss. Wann das Büro in Bertringen schließt, steht noch nicht fest. Seit dem Start der Umstrukturierung im Jahr 2015 wurden bereits 40 Filialen geschlossen. Gleichzeitig wurden jedoch 49 Anlaufstellen innerhalb anderer Geschäfte geschaffen.

(Jérôme Wiss/L'essentiel)