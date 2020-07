Rue du Fossé bleibt einen Monat lang autofrei

Die Rue du Fossé ist eine der wichtigen Verkehrsadern im Zentrum von Luxemburg-Stadt und stellt die Verbindung zwischen der Rue Notre-Dame und der Grand-Rue dar. In wenigen Tagen wird die Straße vorübergehend zur Fußgängerzone, wie die Stadtverwaltung der Hauptstadt beim letzten City Breakfast ankündigte. Ab Freitag, dem 31. Juli steht der Verkehr für einen Monat bis zum 31. August 2020 in der Rue du Fossé still. Dadurch erhofft sich die Stadt unter anderem mehr Platz auf den Terrassen der ansässigen Lokale, vor allem im Hinblick auf die Social Distancing-Maßnahmen der Corona-Krise.

«Wir werden also eine lange Fahrt machen müssen, um hier in der Stadt durchzukommen», fragt sich ein aufgebrachter Passant, der in der Innenstadt wohnt. «Von Seiten der Stadt ist das keine gute Idee. Es ist vielleicht gut für einen Spaziergang, aber wie kommt man mit dem Auto hierher zurück? Ein Monat ist unter diesen Bedingungen zu viel für mich.» Weniger Meter weiter begrüßt ein anderer Passant die Maßnahme: «Ich komme sehr oft zu Fuß an der Rue du Fossé vorbei, und ich finde es sehr interessant, dass dort keine Fahrzeuge mehr fahren dürfen. Wenn diese Maßnahme länger als einen Monat dauern könnte, würde ich das auch begrüßen. Es ist wirklich gut für die Menschen, die in der Nachbarschaft leben.»

(fl/L'essentiel)