Luxemburg zum ersten Mal im UN-​​Menschenrechtsrat

Am heutigen Mittwoch ist Luxemburg bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen in den Menschenrechtsrat gewählt worden, wie die Regierung mitteilt. Es ist das erste Mal, dass das Großherzogtum dieses Amt bekleidet. Bereits im Dezember 2013 hatte sich Luxemburg für die Amtszeit 2022-2024 beworben, nun hat es tatsächlich geklappt.

Der Minister für auswärtige und europäische Angelegenheiten, Jean Asselborn (LSAP), hat in New York an der Wahl der 18 neuen Mitgliedern im Menschenrechtsrat teilgenommen. «Luxemburg hat sich verpflichtet, die Rechte aller Menschen zu schützen und zu fördern, und zwar im Geiste der Partnerschaft und Zusammenarbeit mit den anderen Mitgliedstaaten und den Menschenrechtsmechanismen der Vereinten Nationen», so Asselborn in einem Statement.

Den UN-Menschenrechtsrat gibt es seit 2006, er besteht aus insgesamt 47 Mitgliedern und hat seinen Sitz in Genf. Der Rat kann beispielsweise die Entsendung von Beobachtern zur Überwachung der Menschenrechtssituation in einem Mitgliedstaat beschließen.

(mei/L'essentiel)