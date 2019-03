Luxemburger Juwelen-​​Räuber in Lyon vor Gericht

Am 20. März 2018 wurde ein Juweliergeschäft in Luxemburg-Stadt von maskierten Männern ausgeraubt. Eine schnell eingeleitete Ermittlung führte am nächsten Tag zur Verhaftung von drei Verdächtigen in der französischen Stadt Lyon.

Nach Angaben der luxemburgischen Staatsanwaltschaft stammen die Verdächtigen aus dieser Region und sollen auch dort den Überfall geplant haben. Sie werden nun von der Staatsanwaltschaft in Lyon angeklagt. «Im Interesse der ordnungsgemäßen Rechtspflege», so die Staatsanwaltschaft weiter, werden die Männer nicht in Luxemburg vor Gericht gestellt.

(L'essentiel)