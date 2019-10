Dieschbourg will Flüsse besser schützen

«Leider scheint immer eine Katastrophe passieren zu müssen, bevor wir es endlich realisieren», sagte der DP-Abgeordnete Gusty Graas am Donnerstag während einer Debatte in der Chamber über den Schutz von Wasserläufen. Er verwies auf den Vorfall bei Kronospan am 31. Juli, die Fehlfunktionen in den Kläranlagen Beggen und Bettembourg am 13. und 17. September und schließlich auf das Eurocomposite-Feuer am 1. Oktober. All diese Ereignisse haben die Chiers, Alzette und Sauer in den letzten Wochen stark belastet.

Die Mitglieder der verschiedenen Parteien waren sich bei dem Thema einig und forderten bessere Sicherheitsmechanismen und eine Generalüberholung der teilweise schlecht gewarteten Infrastruktur, damit solche Vorfälle sich in Zukunft nicht wiederholen können. Der Zustand der luxemburgischen Wasserläufe sei auch unabhängig solcher Katastrophen schon «schlecht», wie mehrere Abgeordnete in der Debatte wiederholen. Die Behebung der Schäden mit öffentlichen Mitteln kann keine Lösung sein, sagten die Abgeordneten. Stattdessen müsste in die Vermeidung zukünftiger Schäden investiert werden.

Umweltministerin Carole Dieschbourg sagte, dass diese Unfälle die Bemühungen in diesem Bereich in den letzten Jahren untergraben haben und dass es jetzt darum gehe, eine «Sicherheitskultur» zu schaffen. Sie versprach, dass kommunale und staatliche Behörden in Zukunft besser mit Unternehmen zusammenarbeiten werden und dass es dabei auch um eine bessere Instandhaltung der Infrastruktur gehe.

(Maurice Magar/L'essentiel)