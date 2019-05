«Wir müssen auf die Stimme in uns hören»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Schüler der Klasse 1GAR1 des Lycée des Arts et Métiers hatten einige Wochen vor ihrem Abitur ein ganz besonderes Gespräch. Denn es geht um die Frage: «Wie starte ich gut in das neue Leben?» Um Antworten auf diese Frage zu finden, trafen sie Karin Persuric. Sie ist Autorin des Buches «Les 10 clés du succès pour les 15-24 ans». Als Französischlehrerin kennt sie außerdem die Sorgen der Schüler.

Karin Persuric weiß, dass die Gymnasiasten an einem Scheidepunkt stehen. «Sie haben jetzt einige sehr wichtige Entscheidungen zu treffen. Ich bin hier, um ihnen Starthilfe zu geben», sagt Karin Persuric. Einer der Ratschläge, die sie den Gymnasiasten gibt, ist, ihrer Intuition zu folgen: «Es ist das Hören auf diese kleine Stimme in uns, die uns den Weg zeigt und uns führt. Ich sage ihnen, wie wichtig es ist, auf sich selbst zu hören und Vertrauen in sich selbst zu haben», erklärt sie.

Persuric erzählt den Schülern auch von der Kraft, die Worte haben können und von der Notwendigkeit, positiv zu denken. «Die Bemerkungen, die sie möglicherweise von ihren Lehrern oder ihrer Familie hören, wie 'Du kannst das nicht' oder 'Du wirst es nie tun', können ihr Gehirn blockieren und sie entmutigen», schließt Karin Persuric. Dabei steht bei den Gymnasiasten jetzt das genaue Gegenteil an: ein Aufbruch. In den kommenden Wochen trifft die Autorin auch Schüler anderer Schulen, die gerade vor derselben Herausforderung stehen.

(Marion Mellinger/L'essentiel)