Telearbeit für deutsche Pendler bis Ende 2021

Luxemburg und Deutschland haben ihre Covid-19-Regeln zur Telearbeit bis zum 31. Dezember 2021 verlängert, wie das Finanzministerium am Montagvormittag mitteilte. Arbeitstage, in denen deutsche Grenzgänger von ihrem Hauptwohnsitz in Deutschland arbeiten, werden also weiterhin als Arbeitstage in Luxemburg gewertet. Die «19-Tage-Toleranzregelung» muss entsprechend nicht berücksichtigt werden.

«Ich freue mich sehr über diese Vereinbarung mit unseren deutschen Nachbarn und bedanke mich bei der deutschen Regierung für die gute Zusammenarbeit in der COVID-19 Krise», so Finanzminister Pierre Gramegna (DP). Die rund 50.000 deutsche Pendler und ihre luxemburgischen Arbeitgeber erhielten so weiterhin die nötige Flexibilität und Planungssicherheit im Kampf gegen die Corona-Pandemie, so Gramegna.

(L'essentiel)