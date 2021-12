«Niemand ist froh darüber, gewalttätig zu sein»

«Wenn man den Opfern das Wort gibt – und das muss man natürlich – sollte man auch den Tätern zuhören». Die Orange Week, die Gewalt gegen Mädchen und Frauen bekämpfen soll, geht am heutigen Freitag zu Ende. Daniela Cabete, die seit elf Jahren als Psychologin in der Abteilung Riicht Eraus des Roten Kreuzes arbeitet, legt Wert darauf, dass die Problematik in ihrer Gesamtheit erfasst wird.

Sie hat in ihrem Büro schon viele Täter häuslicher Gewalt kommen und gehen sehen. Im Jahr 2020 führte der Dienst, der sie betreut, fast 3000 Termine durch und betreute 465 Personen, «jeden Alters, jeden Hintergrunds und jeder Religion, es gibt kein typisches Profil». Männer sind mit 90 Prozent in der Überzahl.

«Gewalt gehört zum Wesen des Menschen und jeder kann in eine emotional intensive Situation geraten», sagt sie. Das Profil eines gewalttätigen Individuums sei daher selten psychopathisch oder soziopathisch. «Überfordert sehen manche keinen anderen Weg als Gewalt, um einen Konflikt zu beenden.» Ihrer Erfahrung schwelen solche Konflikte oftmals seit Längerem bis sie eskalieren. Dies sei jedoch nur leider nur «die Spitze des Eisbergs», so Cabete, «Beleidigungen und Gebrüll, die bereits eine Form von Gewalt sind, werden zu häufig bagatellisiert».

Erziehung als wichtiger Schlüssel

Der Täter müsse zunächst seine Verantwortung anerkennen, «bevor die tiefere Aufarbeitung beginnen kann, damit so etwas nicht wieder vorkommt». Diese Arbeit an sich selbst erfordere Zeit – «eine einzige Sitzung reicht nicht aus» – und persönlichen Willen sich zu ändern. «Ohne den kann ich leider nichts tun», erklärt die Psychologin. Sie entscheidet, wie viele Sitzungen nötig sind. Wenn der Betroffene nicht mehr zu den Terminen kommt, muss sie dies mitteilen. Das tue sie auch, wenn sie «eine drohende Gefahr» wittere.

Nach und nach stelle sie mit Betroffenen einen Werkzeugkasten zusammen, um die aufkommende Wut zu kanalisieren und anders zu reagieren, denn «keiner ist froh darüber, gewalttätig zu sein». Doch wie kommt es überhaupt zu solchem Verhalten? «Einmal hat mir ein Patient gesagt, er sei ein ‹gefühlsbehindert›, und das trifft es ziemlich gut», sagt sie. Die Erziehung spielt laut Cabete eine große Rolle. «Die Eltern müssen ihren Kindern beibringen, ihre Gefühle in Worte zu fassen», sagt sie, «leider werden aber weiterhin Stereotype vermittelt, dass ein Junge stark sein muss, nicht weinen und keine Angst haben darf».