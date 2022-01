«Die Anwesenheit des Wolfes beunruhigt uns»

48 Stunden nach der Entdeckung eines Wolfes auf einem Feld in Wintger ist das Thema im Norden Luxemburgs und im nahegelegenen Belgien in aller Munde. An diesem Donnerstag besuchten wir einige Schafzüchter, die über die Rückkehr des Raubtieres in die Region besorgt sind.

Während ein Halter von über 400 Schafen im kleinen Dorf Berle, der seine gesamte Schafzucht in Sicherheit gebracht hat, sich nicht zu dem Thema äußern wollte, waren andere Einwohner deutlich gesprächiger. Viele Privatpersonen haben kleinere Bauernhöfe mit etwa zehn Schafen.

« Wir sind seit Dezember auf der Hut »

«Ich habe sechs Schafe, es ist ein Familienbetrieb», erzählte uns eine Einwohnerin von Weiswampach. «Wir haben wirklich Angst, dass der Wolf kommt und unsere Schafe reißt. Wenn ein Wolf ein Schaf fängt, ist das kein angenehmer Tod. Es ist egal, wie hoch die Entschädigung der Regierung ist, darum geht es nicht. Ich habe alle meine Schafe in einen Stall getrieben, aber es sind Tiere, die man bei Hitze nicht drinnen halten kann. Ich bin weder für noch gegen den Wolf. Ich will ihn nicht töten, aber ich habe Angst. Ich möchte mein zwölf Jahre altes Schaf nicht verlieren. Es wäre traurig, wenn ich es eines Morgens tot sehen würde».

Nur einen Steinwurf von der großherzoglichen Grenze entfernt, sorgt der Wolf auch in den kleinen Dörfern der Gemeinde Bastnach für Unbehagen. «Ich habe meine Schafe in die Garage gesperrt», berichtet uns ein Einwohner von Longvilly, «Ich versuche, sie so lange wie möglich draußen zu halten, aber jetzt treffe ich Vorsichtsmaßnahmen, da der Wolf in der Nähe herumstreunt. Wir sind seit Dezember auf der Hut. Ich bin kein Wolfsgegner. Das Foto, das in Wintger aufgenommen wurde, beunruhigt uns dennoch. Der Wolf ist in der Nähe und es wäre schlimm, wenn meine beiden Widder seinetwegen sterben würden. Man wird nie gut entschädigt, wenn man sie verliert».

(fl/L'essentiel)