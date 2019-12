Was geht am Wochenende in Luxemburg ab?

Tradition Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt in Düdelingen

In Düdelingen öffnet der traditionelle Weihnachtsmarkt am heutigen Freitag seine Pforten. Bis zum 15. Dezember können die Besucher im mittelalterlichem Ambiente typisch mittelalterliche Köstlichkeiten genießen oder Geschichten hören. Außerdem finden auf der Place de l'Hôtel de Ville zahlreiche Konzerte und Aktivitäten statt.

E-Sport FIFA 2020-Turnier in Esch-Belval

Am kommenden Wochenende organisiert Saturn in Esch-Belval das FIFA 2020-Turnier. Insgesamt 128 Spieler (32 Teams mit jeweils 4 Spielern) treten gegeneinander an, bevor es am Sonntag in die Finalrunde geht.

Kunst Zeitgenössische Kunstmesse in der Luxexpo

Am kommenden Wochenende steht in der Luxexpo die vierte Auflage der Luxembourg Art Fair auf dem Programm. Zeitgenössischen Kunstsammlern und -amateuren werden etwas mehr als 3000 Werke – unter anderem Skulpturen, Gemälde und Fotografien – zum Kauf angeboten. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

Festival Ein Wochenende mit Brett- und Videospielen

Drei, zwei, eins: In Tetingen geht es am Wochenende verspielt zu! Im Rahmen des «Game-On!»-Festivals können sowohl Brett- als auch Videospiel-Amateure in der Schungfabrik in einer familiären Atmosphäre, zahlreiche Spiele (wieder)entdecken. Wem ein Spiel besonders gefällt, kann es auch gleich kaufen.

Markt Auf der Schnäppchenjagd in Petingen

Am kommenden Wochenende findet im Sportzentrum Bim Diedrich in Petingen ein riesiger Second-Hand-Klamottenmarkt statt. Wer Kinder mit Schnäppchenklamotten neu einkleiden möchte kann am Samstag fündig werden. Erwachsene können sich dann am Sonntag selber günstig bescheren.

