Das Müllerthal wird von Abfällen befreit

Auch in diesem Jahr entdeckten viele Touristen die Region Müllerthal. Aufgrund der Corona-Pandemie besuchten auch besonders viele Besucher aus dem Großherzogtum im Rahmen der «Vakanz Doheem» die Kleine Luxemburger Schweiz. «Wir begrüßen natürlich das große Interesse. Dieses Jahr mussten wir aber leider feststellen, dass dieses höhere Besucheraufkommen zur Folge hatte, dass sich immer mehr achtlos weggeworfener Müll entlang der Wanderwege angesammelt hat», erklärt der Tourismusverband in einer Pressemitteilung. Er habe in den vergangenen Wochen vermehrt negatives Feedback bekommen, was den Abfall entlang der Wanderwege angeht.

Aus diesem Grund wurde die zweitägige Aktion «Clean Up Days Mëllerdall» ins Leben gerufen, die am 19. und 20. September stattfindet. Sie soll Freiwillige dazu bewegen, die Region von dem Müll zu befreien. «Wir stehen in der Pflicht die Natur zu schützen und auch für die nachfolgenden Generationen zu erhalten», schreibt der Tourismusverband.

Damit der Müll möglichst effizient eingesammelt wird, und um zu verhindern, dass alle Freiwilligen auf den selben Wanderwegen unterwegs sind, bittet der Tourismusverband um eine vorherige Anmeldung per E-Mail unter der Adresse info@mullerthal.lu oder telefonisch unter der Nummer (+352) 72 04 571.

(sw/L'essentiel)